Данные о заболеваемости COVID-19 в России регулярно публикуются – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Кремле не считают, что информация о заболеваемости COVID-19 в России замалчивается: данные регулярно публикуются. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не согласны с тем, что есть закрытость в вопросе эпидемии, регулярно публикуются данные и по России, и по основным городам, данные по случаям смерти, данные по вновь заболевшим, по выздоровевшим", – цитирует его РИА Новости.

При этом Песков отказался комментировать информацию о якобы зашифрованной в QR-кодах реальной статистике по заболевшим, уточнив, что это не в компетенции Кремля. В то же время он отметил, что Роспотребнадзор уже давал разъяснения по теме.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что приоритет в распределении вакцин получат сделавшие первую прививку. По его словам, в администрации президента знают, что иногда не все вакцины в равной степени доступны населению.

