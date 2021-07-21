В Кремле заявили, что приоритет в распределении вакцин получат сделавшие первую прививку

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Российские вакцины от COVID-19 будут в приоритетном порядке распределены между гражданами, уже получившими первый компонент. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"(Кремлю. – Прим. ред.) известно (что иногда не все вакцины в равной степени доступны населению. – Прим. ред.), существует определенный график производства, график поставок, распределение по регионам. Очевидно, что те, кто сделал первую прививку, должны через три недели сделать вторую прививку, нельзя дольше ждать. Приоритет, конечно, для них", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее стало известно, что препарат "ЭпиВакКорона" появился в Москве только для тех, кто ранее уже привился первым компонентом. В общей сложности в столицу направили 720 тысяч доз.

