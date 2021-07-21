"ЭпиВакКорона" в Москве доступна для вакцинации вторым компонентом

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Вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона" поступила в столицу в объеме, который необходим только для жителей, которые делают прививку вторым компонентом, говорится на сайте Депздрава.

"Информация о доступности вакцины "ЭпиВакКорона" в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной. В Москву действительно поступила вакцина "ЭпиВакКорона" в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом", – говорится в сообщении.

В Депздраве подчеркнули, что поступивший объем препарата не может быть общедоступным для всех жителей столицы.

Накануне стало известно, что в российские регионы поступила новая партия вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" объемом 720 тысяч доз. Отмечалось, что в Москву уже прибыло 40,4 тысячи доз.

Ранее главный внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина рассказала, как проходит повторная вакцинация от коронавируса. Интервал между прививкой каждым из компонентов составляет три недели для "Спутника V", 2–3 недели – для "ЭпиВакКороны" и две недели – для "КовиВака".

По словам Драпкиной, после введения второго компонента пациент считается повторно вакцинированным. При использовании однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" человек считается повторно вакцинированным после введения единственного компонента.

