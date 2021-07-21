В России выявили 23 704 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 23 704 новых случая коронавируса. В 10,4% случаев отсутствовали клинические проявления, передает Оперативный штаб.
В Москве подтвердили 3 254 новых случая коронавируса, в Московской области – 2 161, в Санкт-Петербурге – 1 939, в Нижегородской области – 537, в Красноярском крае – 499.
Всего в РФ зарегистрировано 6 030 240 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Республике Татарстан – 0,21%.
За последние сутки в стране от последствий коронавируса умерли 783 человека. За весь период пандемии – 150 705 человек.
22 584 пациента за последние 24 часа были выписаны. С начала пандемии коронавирусом переболели 5 404 797 человек.
Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что победить пандемию коронавируса и восстановить экономику можно только на фоне массовой вакцинации населения планеты. Показателя в 70% необходимо достичь к середине предстоящего года.
Глава ВОЗ рассказал, как победить пандемию COVID-19
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