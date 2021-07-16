Возможности российской медицины позволяют избежать нового локдауна – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Мобилизационный потенциал отечественной системы здравоохранения дает властям возможность не загонять Россию в новый локдаун, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Наша система здравоохранения показала большие мобилизационные способности и возможности, это очевидный факт. Эти мобилизационные возможности помогают нам и дальше, в ходе второй волны, через которую мы проходим, идти без существенных ограничений по экономике, не прерывая экономического процесса, не загоняя нашу страну в локдаун", – сказал Песков.
Он еще раз подчеркнул, что это стало возможным исключительно из-за мобилизационных возможностей отечественной медицины, а также отметил, что России удалось пережить первую волну пандемии лучше, чем многим странам Европы.
Ранее Владимир Путин заявил, что принимаемые властями некоторых регионов меры направлены на то, чтобы избежать локдауна из-за коронавируса. Глава государства подчеркнул, что в рамках этих действий в некоторых субъектах страны и вводится обязательная вакцинация для определенных категорий граждан.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, рассказала, что на территории РФ возник резкий рост количества заболеваний коронавирусом, однако на примере Москвы можно сделать вывод о стабилизации процесса, поэтому вводить в России локдаун или ужесточать меры против COVID-19 необходимости нет.
В Москве зафиксировали 5 382 новых случая коронавируса
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