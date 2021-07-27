Психолог объяснил, что поможет побороть страх перед вакцинацией

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Россиянам объяснили, что поможет побороть страх перед вакцинацией. Об этом рассказал заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов в беседе с РИА Новости.

Эксперт напомнил, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от инфекции. При этом многие люди все равно боятся проходить процедуру.

В этой связи специалист порекомендовал разобраться в причинах возникающего беспокойства. Это, по его мнению, поможет в поисках аргументов, которые поспособствуют преодолению страха.

"Но, возможно, это не сработает, потому что страх – чувство иррациональное. И защищаться человек тоже будет нерациональными психологическими механизмами", – допустил Чернов.

Психолог пояснил, что здравомыслящий человек сам понимает страшные последствия коронавируса, а остальных пугать ими не имеет смысла. Он выразил мнение, что иррациональный страх перед прививкой сильнее, чем возможность умереть от болезни.

Чернов подчеркнул, что человек должен сам преодолеть свой страх, заставить его сделать это нереально. При этом специалист отметил пользу поддержки от близких людей.

"Мужественный и храбрый человек не тот, кто не испытывает страх и ничего не боится, а тот, кто умеет его преодолевать, кто, несмотря на свой страх, идет и делает то, что должен", – подытожил Чернов.

Ранее в Кремле оценили ситуацию с вакцинацией в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сознательность россиян выросла, а темпы вакцинации в стране ускорились.

Он также подчеркивал, что прививочная кампания внутри страны является безусловным приоритетом.