В Дагестане ввели обязательную вакцинацию для работников торговли и транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Дагестане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Такое решение принял главный санитарный врач по региону Николай Павлов из-за неблагоприятной эпидемической обстановки, сообщает RT.
В частности, прививку должны сделать граждане, работающие в организациях, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, салонов красоты, транспорта общего пользования.
Ранее обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан ввели в Ярославской и Архангельской областях. Прививка станет обязательной для работников сферы торговли, салонов красоты, массажных салонов, саун, фитнес-клубов и бассейнов.
Также нововведение коснется работников сферы бытовых услуг, ЖКХ, почты, МФЦ и транспорта.
Представители бизнесов рассказали, сколько сотрудников вакцинировались от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: