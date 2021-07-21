В Дагестане ввели обязательную вакцинацию для работников торговли и транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Дагестане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Такое решение принял главный санитарный врач по региону Николай Павлов из-за неблагоприятной эпидемической обстановки, сообщает RT.

В частности, прививку должны сделать граждане, работающие в организациях, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, салонов красоты, транспорта общего пользования.

Ранее обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан ввели в Ярославской и Архангельской областях. Прививка станет обязательной для работников сферы торговли, салонов красоты, массажных салонов, саун, фитнес-клубов и бассейнов.

Также нововведение коснется работников сферы бытовых услуг, ЖКХ, почты, МФЦ и транспорта.

