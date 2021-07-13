В Ярославской области ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан

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Главный государственный санитарный врач по Ярославской области Александр Звягин обязал определенные категории граждан проходить обязательную вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Прививка станет обязательной для работников сферы торговли, салонов красоты, массажных салонов, саун, фитнес-клубов и бассейнов. Также нововведение коснется работников сферы бытовых услуг, ЖКХ, почты, МФЦ и транспорта.

Также прививки должны будут сделать сотрудники сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, культурных, спортивных и досуговых мероприятий и детских развлекательных центров.

Кроме того, вакцинироваться нужно будет госслужащим, работникам органов власти и подведомственных им организаций.

Первый компонент вакцины необходимо получить до 4 августа, второй – до 31 августа. Планируется, что к сентябрю будут привиты более 60% сотрудников.

Ранее стало известно, что обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан уже введена в 25 российских регионах. В списке оказались профессионалы, находящиеся в тесном контакте с большим числом людей: медработники, сотрудники культурных учреждений, сферы торговли и услуг, а также другие специалисты.