Фото: Екатерина Бибикова
Советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева прошла ревакцинацию препаратом "Спутник Лайт" в городской поликлинике № 210 департамента здравоохранения города.
"Сейчас пандемическая ситуация обострилась, осенью она может стать еще сложнее, и к этому лучше подготовится заранее – обезопасить себя и других. Поэтому я приняла решение ревакцинироваться", – рассказала Разворотнева.
Советник мэра города также отметила, что проходила вакцинацию в декабре 2020 года вместе со своей семьей. По ее словам, прививку все перенесли легко.
Ранее Собянин сообщил, что в Москве ежедневно прививаются от коронавируса около 90 тысяч человек.
Также Собянин обратился к еще не успевшим привиться пожилым жителям столицы, призвав их найти время и пройти вакцинацию.
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