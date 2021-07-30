Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в России выявили 23 564 новых случая коронавируса. По данным Оперштаба, клинических проявлений не было в 2 013 (8,5%) из них.

На Москву пришелся 3 481 случай, на Санкт-Петербург – 1 916, на Московскую область – 1 453, на Нижегородскую область – 535, на Свердловскую область – 507, на Красноярский край – 490, на Воронежскую область – 485, на Самарскую область – 453, на Пермский край – 450.

Всего в России зарегистрировано 6 242 066 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Орловской области, Татарстане и Москве.

За последние сутки подтверждено 794 смерти, за все время пандемии в стране умер 157 771 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 20 485 человек, за все время – 5 588 848.

Ранее в "Векторе" оценили возможность окончания пандемии COVID-19 в 2022 году. По словам специалистов, сохранение нынешних темпов вакцинации не позволяет говорить об этом.