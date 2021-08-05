ФМБА зарегистрировало новую четырехвалентную вакцину от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России зарегистрировали новую четырехвалентную вакцину от гриппа, разработанную специалистами Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток ФМБА. Об этом говорится на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Как уточняется, препарат, получивший название "Флю-М Тетра", будет предложен для поставки в рамках национального календаря профилактических прививок уже этой осенью.
Как рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова, в ходе клинических исследований было доказано высокое качество вакцины. По ее словам, в 2022 году планируется расширение показаний к ее применению для детей от 6 до 17 лет и граждан старше 60 лет.
"Возможности института в сфере производства гриппозных вакцин очень широки, и, бесспорно, их производство поможет защищать наших граждан от гриппа в период сезонных заболеваний, что особенно актуально в период пандемии новой коронавирусной инфекции", – приводятся в сообщении слова Скворцовой.
Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по вакцинации от гриппа, в которых говорится, что делать прививку от гриппа надо не менее чем через месяц после вакцинации от COVID-19.
Кроме того, властям регионов поручат провести контроль иммунизации от гриппа сотрудников образовательных организаций. Также им нужно будет своевременно вводить ограничения на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, а также образовательного процесса, если эпидемиологическая обстановка по гриппу ухудшится.
Директор ФГБУ "Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева" Дмитрий Лиознов ранее рассказал, можно ли одновременно заразиться гриппом и коронавирусной инфекцией. По его словам, такие случаи фиксировались.
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