В Минздраве рассказали об эффективности "Спутника V" для подростков и взрослых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эффективность российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" среди подростков и взрослых будет сопоставима, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на форуме "Биотехмед".

"Мы получили сейчас колоссальные объемы данных по вакцинным препаратам. Переходя непосредственно на ту часть детского населения, подростков, мы понимаем, что метаболизм и эффект от этого препарата будет сопоставим", – приводит слова Мурашко ТАСС.

Ранее глава Минздрава РФ заявил, что в России завершилась третья фаза клинических испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых людях. Министр отметил, что препарат показал себя как безопасный.

В настоящее время готовится итоговый отчет. Параллельно Центр имени Гамалеи, создавший "Спутник V", разрабатывает новые рекомендации по вакцинации этим препаратом.