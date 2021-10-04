В Минздраве рассказали об эффективности "Спутника V" для подростков и взрослых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Эффективность российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" среди подростков и взрослых будет сопоставима, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на форуме "Биотехмед".
"Мы получили сейчас колоссальные объемы данных по вакцинным препаратам. Переходя непосредственно на ту часть детского населения, подростков, мы понимаем, что метаболизм и эффект от этого препарата будет сопоставим", – приводит слова Мурашко ТАСС.
Ранее глава Минздрава РФ заявил, что в России завершилась третья фаза клинических испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых людях. Министр отметил, что препарат показал себя как безопасный.
В настоящее время готовится итоговый отчет. Параллельно Центр имени Гамалеи, создавший "Спутник V", разрабатывает новые рекомендации по вакцинации этим препаратом.
В Роспотребнадзоре рассказали, кому не нужна вторая доза вакцины от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: