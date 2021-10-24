Юрист рассказал, кого могут уволить во время "длинных выходных"

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Эксперт объяснил, в каком случае в период нерабочих дней работодатель может уволить сотрудника. Юрист по трудовому праву, генеральный директор компании NS Consulting Дмитрий Кофанов рассказал Ura.ru, что "длинные выходные" распространяются не на всех.

По словам эксперта, согласно указу президента России Владимира Путина компании самостоятельно определяют, какое количество сотрудников необходимо для полноценного функционирования предприятия. Чаще всего трудиться в нерабочий период продолжают работники, перечисляющие зарплату, и охранники. При необходимости любого сотрудника могут вызвать на рабочее место.

"С точки зрения законодательства, это не выходные, а нерабочие дни с сохранением заработной платы", – напомнил юрист.

При неявке на рабочее место вызванный сотрудник может быть уволен. Однако для этого работодателю предстоит доказать, что для функционирования предприятия требовалось присутствие именно этого работника.

Указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября для стабилизации эпидситуации в стране подписал президент РФ Владимир Путин. Заработная плата в этот период должна сохраниться.

Глава государства отметил, что при необходимости нерабочие дни могут продлить и после 7 ноября.

