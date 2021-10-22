Минпромторг порекомендовал допускать посетителей в кафе и ТЦ по QR-кодам в нерабочие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпромторг порекомендовал регионам разрешить допуск граждан в непродовольственные магазины и общепит по QR-кодам в нерабочие дни. Соответствующее письмо подписал глава ведомства Денис Мантуров.

"В части непродовольственных магазинов, а также кафе, ресторанов и иных объектов общественного питания, а также объектов, оказывающих бытовые услуги населению, предлагается допускать обслуживание посетителей в торговом зале (зале обслуживания) при условии предъявления посетителем действительного QR-кода", – цитирует документ ТАСС.

В министерстве также предложили правительствам регионов позволить арендаторам торговых центров продолжить работу, если они организуют проверку QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании. Фуд-корты при этом смогут работать только навынос.

Ранее Мантуров сообщал, что системообразующие предприятия, компании по выпуску антиковидной продукции и продуктовый ретейл продолжат функционировать в нерабочие дни.

По словам министра промышленности и торговли, необходимо предусмотреть возможность для граждан свободно приобретать все товары первой необходимости.

Указ о введении нерабочих дней в России с целью стабилизации эпидситуации подписал президент Владимир Путин.

