Магазины IKEA в Московском регионе будут закрыты с 28 октября по 7 ноября

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С 28 октября по 7 ноября все магазины IKEA в Москве и Московской области работать не будут. Об этом сообщается на сайте компании.

"Дни с 28 октября по 7 ноября (включительно) объявлены нерабочими в Москве и области. Поэтому наши магазины, студии, магазины "Шведские продукты", рестораны, кафе и бистро IKEA в Москве и Московской области будут закрыты в этот период. Но наш онлайн-магазин по-прежнему открыт 24/7", – говорится в сообщении.

При этом решения о закрытии магазинов и студий IKEA в регионах будут приниматься в соответствии с распоряжениями местных властей.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что системообразующие предприятия, компании по выпуску антиковидной продукции и продуктовый ретейл продолжат функционировать в нерабочие дни, указ о введении которых подписал Владимир Путин.

По словам министра промышленности и торговли, необходимо предусмотреть возможность для граждан свободно приобретать все товары первой необходимости.

