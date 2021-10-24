В период нерабочих дней в России продолжат проводить спортивные соревнования

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В период нерабочих дней с 30 по 7 ноября в России продолжат проводить спортивные соревнования, однако формат допуска зрителей в зал может отличаться в зависимости от ограничений, установленных в регионе. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что отменять матчи профессиональных лиг, а также другие общероссийские и международные соревнования в России не планируют.

"Спортивные соревнования в нерабочие дни будут проходить, но формат допуска зрителей отличается от региона к региону, в зависимости от текущей ситуации с распространением COVID-19", – заявил Чернышенко.

Он пояснил, что организаторы спортивных мероприятий уже не первый сезон придерживаются специальных регламентов, выполняя все требования, установленные Роспотребнадзором. В частности, речь идет об ограничениях по зрительской заполняемости, соблюдении социальной дистанции, обязательном использовании средств индивидуальной защиты, а в отдельных случаях и допуска по QR-кодам.

"Поэтому болельщики, пришедшие на матчи, могут с соблюдением всех требований насладиться играми", – добавил Чернышенко.

Он уточнил, что в период с 30 октября по 7 ноября продолжат проводить не только общероссийские, но и международные соревнования.

"У России уже есть опыт организации международных мероприятий в подобных условиях, поэтому вопросы об отмене или переносе не рассматриваются", – пояснил зампред правительства.

Он отметил, что для участия в соревнованиях все участники должны пройти тестирования, а также сообщить данные о своем местонахождении. При этом на период события пребывание спортсменов ограничивается спортивным объектом и местом проживания.

В свою очередь зрителям для посещения соревнования необходимо предоставить QR-код о вакцинации или перенесенной болезни.

"Но в целом наша рекомендация – прививаться, находиться по возможности дома и беречь свое здоровье и своих близких", – заключил Чернышенко.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

Ранее сообщалось, что согласованные с Роспортребнадзором соревнования всероссийского масштаба на территории Подмосковья в период с 28 октября по 7 ноября пройдут без зрителей.

