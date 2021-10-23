Россияне рассказали, чем займутся в нерабочие дни в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Более половины россиян планируют провести большую часть нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября дома. Четверть граждан собирается подрабатывать. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра университета Синергия, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Исследование проводилось в октябре среди 5 тысяч совершеннолетних граждан России во всех субъектах страны.

Большинство опрошенных (56%) сообщили, что в период нерабочих дней собираются находиться дома. Еще 29,1% респондентов поедут на дачу. О желании отправиться в путешествие по России сказали 9,4%. А 5,5% собираются поехать за границу.

Около 24,1% россиян из числа опрошенных намерены подрабатывать в период нерабочих дней. 17,9% граждан хотят навестить родственников. Еще 5,6% респондентов собираются заняться самообразованием. А примерно 3,2% россиян надеются, что смогут посетить культурно-досуговые мероприятия и учреждения по QR-коду. 14,9% опрошенных собираются путешествовать.

При этом больше трети населения (34,3%) не имеет конкретных планов на нерабочие дни.

Последовать рекомендациям Роспотребнадзора и ограничить число контактов в период с 30 октября по 7 ноября не готово подавляющее большинство респондентов (74%).

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

