В Москве перед нерабочим периодом спрос на непродовольственные товары вырос на 3%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Перед нерабочим периодом с 28 октября по 7 ноября в Москве зафиксировали рост спроса на продовольственные и непродовольственные товары. Как сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города, в непродовольственной рознице обороты торговли выросли на 3%.
"Так, значительное увеличение торгового оборота показали в минувшие выходные магазины одежды, которые должны быть с 28 октября по 7 ноября закрыты в связи с новыми ограничениями. Если в предыдущие выходные, 16–17 октября, их среднесуточный оборот составлял 1,36 миллиарда рублей, то 23–24 октября он возрос на 14% – до 1,56 миллиарда рублей", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Согласно данным московского аналитического центра, на 13% выросли обороты магазинов косметики. Выручка в последние выходные составила 337,5 миллиона рублей в сравнении с 16–17 октября, когда она была на уровне 297,7 миллиона рублей. С ростом не столкнулись аптеки, которые будут открыты во время действия ограничений.
"Несмотря на то что продовольственные магазины продолжат работу в период нерабочих дней, их среднесуточная выручка за выходные 23–24 октября выросла на 20% и достигла 2,9 миллиарда рублей", – отметил глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.
Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Работникам при этом сохранят зарплату. В Москве ограничения вводятся с 28 октября по 7 ноября.
Как заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, во время нерабочей недели в Москве будут работать пункты вакцинации и экспресс-тестирования.
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