Песков заявил, что регионы могут продлевать ограничения по COVID-19 исходя из ситуации

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Главы российских регионов могут продлевать введенные из-за ситуации с COVID-19 ограничения и после окончания нерабочих дней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что губернаторы могут продлевать данные ограничительные меры вплоть до конца текущего года.

"Действуют особые полномочия регионов, и в своем недавнем выступлении президент призвал губернаторов активнее использовать эти полномочия", – добавил Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что такие решения должны приниматься в соответствии с конкретной ситуацией в каждом регионе.

Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Работникам при этом сохранят зарплату.

В Москве ограничения вводятся на период с 28 октября по 7 ноября. Об этом объявил Сергей Собянин. В частности, будет приостановлена работа предприятий и организаций, а также закроются кафе, рестораны и организации сферы услуг.