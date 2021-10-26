Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:09

Песков заявил, что регионы могут продлевать ограничения по COVID-19 исходя из ситуации

власть общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главы российских регионов могут продлевать введенные из-за ситуации с COVID-19 ограничения и после окончания нерабочих дней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что губернаторы могут продлевать данные ограничительные меры вплоть до конца текущего года.

"Действуют особые полномочия регионов, и в своем недавнем выступлении президент призвал губернаторов активнее использовать эти полномочия", – добавил Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что такие решения должны приниматься в соответствии с конкретной ситуацией в каждом регионе.

Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Работникам при этом сохранят зарплату.

В Москве ограничения вводятся на период с 28 октября по 7 ноября. Об этом объявил Сергей Собянин. В частности, будет приостановлена работа предприятий и организаций, а также закроются кафе, рестораны и организации сферы услуг.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать