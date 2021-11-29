Беглов оценил ситуацию с COVID-19 в Петербурге

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге напряженная, но контролируемая, осеннюю волну COVID-19 удается удерживать, заявил губернатор Александр Беглов в эфире Радио России – Санкт-Петербург.
"Основные меры противодействия пандемии сохраняются в Петербурге до 31 января", – сказал губернатор.
По его словам, необходимо увеличивать темпы вакцинации, так как именно от них зависит скорость формирования коллективного иммунитета.
Касаемо антикоронавирусных мер в городе в период новогодних праздников, их порядок будет определен позднее, однако, по словам губернатора, все будет зависеть от самих граждан. Чем больше привитых будет в городе, тем более безопасными станут праздники, заявил Беглов.
"Важно быть готовыми к любому сценарию, в том числе и к возможному ухудшению ситуации. Многое будет зависеть от вас, уважаемые петербуржцы. Чтобы хорошо встретить Новый год, без дополнительных ограничений, важно, чтобы как можно больше петербуржцев были привитыми", – уточнил Беглов.
При этом он отметил, что у города хорошие шансы провести зимние каникулы лучше, чем год назад, так как благодаря прошлому году уже был накоплен достаточный опыт проведения мероприятий с соблюдением безопасных мер.
За минувшие сутки в России подтвердили 33 860 новых случаев коронавируса. На Санкт-Петербург пришелся 2 181 случай.
Власти Санкт-Петербурга решили перенести введение QR-кодов в ресторанах и торговых центрах на 27 декабря. Данная мера также затронет и гостиницы.
Власти Петербурга не будут ужесточать антиковидные меры
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