В России выявили 33 860 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За минувшие сутки в России подтвердили 33 860 новых случаев коронавируса. В 2 562 случаях болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.
На Москву пришлось 3 434 случая, на Московскую область – 2 236, на Санкт-Петербург – 2 181, на Самарскую область – 941, на Воронежскую область – 751, на Нижегородскую область – 717, на Свердловскую область – 714, Красноярский край – 706, на Пермский край – 692, на Краснодарский край – 682.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 9 604 233 случая коронавируса. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, на Алтае, в Москве, Тыве, Чукотском автономной округе.
За последние сутки в РФ от последствий коронавируса умерли 1 209 человек, за весь период в стране скончались 273 964. За прошедшие сутки выздоровели 27 700 человек, за весь период пандемии – 8 295 811.
Ранее сообщалось, что специалисты Центра имени Гамалеи проверят эффективность вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Африке. Пока специалисты не получили образцы нового варианта вируса.
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