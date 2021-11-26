Гинцбург заявил, что нет необходимости в модернизации вакцины "Спутник V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пока нет необходимости в модернизации вакцины "Спутник V", заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург РИА Новости.

По его словам, это понадобится в случае снижения эффективности вакцины в 10 раз.

При этом Гинцбург подчеркнул, что "Спутник V" дает наиболее широкий спектр антител по сравнению с другими вакцинами.

"Вероятность того, что он окажется эффективен против нового штамма по сравнению с другими вакцинами, выше", – добавил Гинцбург.

Ранее сообщалось, что новый штамм с научным названием B.1.1.529 имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

К настоящему времени выявлено 10 случаев заболевания штаммом B.1.1.529: в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Генетик Франсуа Баллу предположил, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например с ВИЧ или СПИДом.

