Собянин рассказал о планах построить станцию Митьково на будущем МЦД-3

16:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На будущем третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) построят новую станцию Митьково, сообщил Сергей Собянин.
"С коллегами из РЖД планируем построить новую станцию Митьково на будущем МЦД-3. Жители столичных районов Сокольники и Красносельского с населением больше 100 тысяч человек получат новые маршруты по Москве и области", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.
Собянин пояснил, что пассажиры МЦД-3 на станции Митьково смогут совершить пересадку на станцию "Сокольники" Сокольнической линии Московского метрополитена, а также на будущую станцию Большой кольцевой линии и маршруты наземного транспорта.
"Новая станция Митьково войдет в состав Митьковской соединительной линии. Эту линию мы с РЖД сейчас реконструируем, чтобы связать Ленинградское и Казанское железнодорожные направления", – рассказал Собянин.
По его словам, это позволит провести новую сквозную линию МЦД-3 через центр Москвы.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что строительство станции Петровско-Разумовская МЦД-1 завершено на 25%. В настоящее время на объекте возводят пассажирскую платформу и фундаменты пассажирского вестибюля.
Там появится крупный транспортно-пересадочный узел, который объединит Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, МЦД-1 и МЦД-3, маршруты наземного транспорта.
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