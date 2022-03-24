Собянин рассказал о планах построить станцию Митьково на будущем МЦД-3

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На будущем третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) построят новую станцию Митьково, сообщил Сергей Собянин.

"С коллегами из РЖД планируем построить новую станцию Митьково на будущем МЦД-3. Жители столичных районов Сокольники и Красносельского с населением больше 100 тысяч человек получат новые маршруты по Москве и области", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Собянин пояснил, что пассажиры МЦД-3 на станции Митьково смогут совершить пересадку на станцию "Сокольники" Сокольнической линии Московского метрополитена, а также на будущую станцию Большой кольцевой линии и маршруты наземного транспорта.

"Новая станция Митьково войдет в состав Митьковской соединительной линии. Эту линию мы с РЖД сейчас реконструируем, чтобы связать Ленинградское и Казанское железнодорожные направления", – рассказал Собянин.

По его словам, это позволит провести новую сквозную линию МЦД-3 через центр Москвы.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что строительство станции Петровско-Разумовская МЦД-1 завершено на 25%. В настоящее время на объекте возводят пассажирскую платформу и фундаменты пассажирского вестибюля.

Там появится крупный транспортно-пересадочный узел, который объединит Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, МЦД-1 и МЦД-3, маршруты наземного транспорта.

