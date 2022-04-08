РЖД зафиксируют стоимость билетов на "Сапсаны" на праздничные 1 и 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российские железные дороги зафиксируют сниженную стоимость билетов на "Сапсаны" на праздники 1 и 9 мая, сообщает пресс-служба РЖД.

Купить билет по сниженной цене можно на "Сапсан" в Санкт-Петербург или Нижний Новгород. Продажа билетов уже открыта.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что Российские железные дороги делают все возможное, чтобы не допустить роста цен на билеты. Министр напомнил, что на протяжении семи лет в период летних школьных каникул детям от 10 до 17 лет предоставляются скидки 50%. Такие скидки также государство предоставляет школьникам с января по май и с сентября по декабрь.

