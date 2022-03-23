Более 70% рынка мебели в РФ занято российскими компаниями – Мантуров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 70% рынка мебели в России занято отечественными компаниями. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, российская мебельная отрасль обладает достаточно высокой независимостью.

"За исключением небольшой, может быть, доли импортных люксовых товаров, более 70% процентов мебели на внутреннем рынке на сегодняшний день – это именно отечественного производства. Но мы всегда и делали акцент основной и ставили задачу наращивать мощности именно по массовому сегменту", – заявил глава Минпромторга РФ.

Ранее сообщалось, что российский рынок мебели не пострадает из-за ухода с него шведского производителя IKEA и сумеет быстро адаптироваться к новым условиям. Гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов отмечал, что на сегодняшний день есть и другие импортеры мебели.

По словам специалиста, в сумме на их долю приходится около 40% российского рынка мебели, а IKEA, по его словам, представляет в ней лишь малую часть. Кроме того, на данный момент среди россиян наблюдается повышение спроса на продукцию других производителей.