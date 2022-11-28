Совет ЕС включил обход введенных сообществом санкций в список преступлений

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Совет Евросоюза включил обход санкций, введенных сообществом, в перечень преступлений, сообщает ТАСС. Такое решение в Совете приняли единогласно в связи с санкциями против России.

"Крайне важно, чтобы эти санкции выполнялись в полном объеме. В настоящее время государства-члены имеют разные определения того, что представляет собой нарушение ограничительных мер и какие меры наказания должны применяться в случае нарушения", – говорится в сообщении.

В Совете отметили, что это может привести к риску обхода этих мер. При этом включение нарушения ограничительных мер в список преступлений станет первым из двух шагов, направленных на обеспечение одинаковой степени применения санкций на всей территории Евросоюза и сдерживание попыток обойти или нарушить ограничения.

Еврокомиссия после этого представит предложение по директиве, содержащей минимальные правила об определении уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС.

Ранее Bloomberg сообщило, что Владимир Путин нанес удар по европейской энергетике, тем самым заставив западные страны обходить свои же санкции в этом секторе. По информации источника издания, война в экономике против РФ разделила Европейский союз, так как государства устали от ограничений. При этом финансовое оружие является тем инструментом, который работает избирательно и ведет к непредсказуемым итогам.

Экономическая ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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