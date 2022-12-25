Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам Запада – Силуанов

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Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам, назначенным Западом, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено", – заявил он в интервью телеканалу Asharq News.

Он отметил, что Москва будет искать выходы на новые рынки и развивать новые логистические маршруты, независимо от издержек.

"Да, возможно, где-то придется ограничить объемы добычи. Но мы сейчас видим, что наши компании, наши нефтедобывающие компании переориентируют свои направления поставок с запада на восток, на юг, на другие страны", – пояснил глава Минфина.

В начале декабря страны G7, Евросоюза и Австралия приняли ценовой потолок на российскую нефть. Согласно ему, государства не будут приобретать у РФ нефть по цене выше 60 долларов за баррель.

При этом несколько стран ЕС, которые из-за особенностей географического положения не имеют доступа к альтернативам российских ресурсов, продолжат получать нефть из РФ.

Владимир Путин сообщил, что планирует подписать указ об ответных мерах в связи с введением ценового потолка в начале следующей недели.

Как отмечал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в настоящее время российские власти продолжают согласовывать некоторые нюансы по формулировкам указа.



Россия не примет потолок цен на нефть – Новак

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