Минэнерго РФ допустило введение дополнительных мер по ограничению дисконта на нефть

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Россия может ввести дополнительные меры по ограничению дисконта на свою нефть. Министерство энергетики будет мониторить цены на нефть и размер скидки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Мы подчеркиваем тот факт, что нынешнее незаконное вмешательство западных стран в рыночные механизмы влияет на безопасное и стабильное энергоснабжение мира и потребует значительных совместных усилий со стороны ответственных стран для исправления ситуации", – отметили в Минэнерго России.

Министерство энергетики прокомментировало материал агентства Bloomberg, которое ссылалось на статистические данные Argus Media. Согласно материалу, скидка на российскую нефть Urals увеличилась на 50% в сравнении с Brent. Известно, что 6 января в порту Приморск нефть Urals продавалась за 37,80 доллара за баррель, в то время как Brent – 78,57 доллара за баррель.

Вице-премьер России Александр Новак в конце декабря сообщил, что скидка на российскую нефть выросла из-за увеличения экспортных маршрутов. Новак добавил, что скидка должна уменьшиться в течение четырех месяцев после стабилизации новых логистических цепочек. Он отметил, что разница в цене между российской нефтью и Brent сгладится через несколько месяцев. С подобной ситуацией Россия сталкивалась в марте – апреле 2022 года.

Ранее сообщалось, что общий объем добываемой в РФ нефти за 2022 год увеличился на 2% и составил 535 миллионов тонн. Первое место по объему добываемой нефти в РФ заняла компания "Роснефть" (178,5 миллиона тонн), второе – "Лукойл" (81 миллион тонн), третье – "Сургутнефтьгаз".

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