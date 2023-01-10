Объем добываемой в России нефти вырос на 2% за 2022 год – СМИ

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Общий объем добываемой в РФ нефти за 2022 год увеличился на 2% и составил 535 миллионов тонн. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники.

Первое место по объему добываемой нефти в РФ заняла компания "Роснефть" (178,5 миллиона тонн), второе – "Лукойл" (81 миллион тонн), третье – "Сургутнефтьгаз".

По данным источников издания, в 2023 году российские нефтяные компании будут вынуждены формировать альтернативные каналы поставок топлива, причиной чего станут европейские санкции.

Замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев считает, что со снижением спроса на нефть Россия может столкнуться уже в феврале текущего года.

Ранее эксперт в области мировой энергетики Мамдух Саламе заявил, что РФ не ощутит последствий после установленного Евросоюзом ценового потолка на нефть.

Основными рынками сбыта российской нефти являются Китай, Индия и другие государства. По словам эксперта, не поддержав антироссийские санкции ЕС, перечисленные страны увеличивают объемы приобретаемой у РФ нефти.



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