Российская нефть в январе торговалась по 37,8 доллара за баррель – СМИ

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Российская нефть Urals 6 января в порту Приморск продавалась за 37,8 доллара за баррель, в то время как нефть марки Brent стоила 78,57 доллара за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В издании подобные цены связывают с тем, что ограничение цены на российские нефтепродукты сделали РФ зависимой от Китая и Индии. Авторы считают, что России приходится продавать сырье со скидками, чтобы выиграть конкуренцию с поставками нефтепродуктов из Ближнего Востока.

При этом в Bloomberg отметили, что российская нефть ESPO, поставляемая по трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан, продается "чуть выше" установленного потолка цен. Ценовой потолок стран G7, Евросоюза и Австралии установлен на отметке в 60 долларов за баррель.

Ранее экономист Марк Туатти назвал единственную страну, которая извлечет выгоду из конфликта на Украине. По его мнению, этой страной станет Индия, которая уже сейчас покупает российскую нефть.

Запрет на поставки нефти в страны с потолком цен заработает с 1 февраля 2023 года

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