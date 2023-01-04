Только Индия получит выгоду от конфликта на Украине – экономист

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В мире останется только одна страна, которая извлечет пользу из украинского конфликта, заявил экономист Марк Туатти.

По его словам, этой страной станет Индия, поскольку она уже сейчас покупает российскую нефть.

"В Индии ее (нефть. – Прим. ред.) перерабатывают и перепродают дальше, в частности, в Европу", – сказал он в интервью телеканалу BFM.

Туатти считает, что Индия также получила выгоду от "неприятностей", в которые в прошлом году попал Китай. По словам экономиста, Нью-Дели "забрал" у Пекина часть рынка.

В целом текущий год будет сложным, указал эксперт. Он уверен, что рецессия охватит весь мир.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон не против того, чтобы Индия покупала российскую нефть по ценам, превышающим установленный G7 потолок, если она не будет задействовать для этого услуги западных компаний.

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