Бывший депутат Рады заявил, что Зеленский может ликвидировать главкома ВСУ

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Владимир Зеленский может ликвидировать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Таким мнением поделился бывший депутат Верховной рады Илья Кива со ссылкой на неназванный источник.

"Зеленский давно обеспокоен и раздражен популярностью и растущим авторитетом главнокомандующего внутри украинского общества, который может и хочет при удобном случае заменить президента. Убийство хотят представить как российскую операцию", – написал он в своем телеграм-канале.

Однако Кива не рассказал, насколько близок инсайдер к действующим структурам украинских властей.

В ноябре 2022 года военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что Залужный вскоре может сменить лидера страны Владимира Зеленского. Помимо этого, он указал на то, что главнокомандующий ВСУ стал практически равнозначной персоной украинского лидера в медиапространстве Запада.

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