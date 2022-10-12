Генерал-майор ФСБ рассказал, как лишить Киев поставок вооружений

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РФ следует ударить по украинским пунктам замены колесных пар грузовых составов для прекращения поставок оружия Киеву. Об этом сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

"На мой взгляд, необходимо ударить по станциям, где "переобуваются" поезда (колея на постсоветском пространстве шире, чем в других странах Европы. – Прим. ред.), чтобы на территорию Украины не попадала никакая техника, которую им передает Запад", – приводит его слова РИА Новости.

Михайлов также уточнил, что последние удары по Украине достаточно ослабили инфраструктуру, при этом ряд объектов вообще могут прекратить свое существование.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки систем противовоздушной обороны от Соединенных Штатов не повлияют на цели российской стороны. При этом, по его словам, подобные шаги сделают украинский конфликт более длительным и болезненным.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым, в том числе системами ПВО. Кроме того, Байден в разговоре с Зеленским осудил ракетные удары РФ.

До этого Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по объектам инфраструктуры Украины массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ. Он добавил, что удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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