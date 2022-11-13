Экс-командующий армией США заявил, что Украина может подойти к Крыму зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вооруженные силы Украины могут подойти к Крыму уже предстоящей зимой. Об этом экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес написал в Twitter.

Он выразил мнение, что власти Киева не будут останавливать боевые действия на зиму. При этом он выразил мнение, что Украина разместит РСЗО HIMARS в Херсоне.

"Подступы к Крыму в пределах досягаемости", – пояснил он.

По его мнению, после того ВСУ могут начать главный этап кампании в республике Крым.

Ранее американское издание The Daily Beast сообщило, что в администрации президента Украины Владимира Зеленского приступили к разработке плана по захвату Крыма. Отмечалось, что украинская армия сможет войти в Крым весной или летом 2023 года.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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