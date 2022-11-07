Киев разрабатывает план по захвату Крыма – СМИ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

В администрации президента Украины осуществляют разработку плана по захвату Крыма, сообщает американское издание The Daily Beast.

Ответственной за план стала представитель украинского лидера Владимира Зеленского Тамила Ташева. По ее словам, в этом вопросе администрации президента будут помогать подпольные организации, созданные на полуострове. В издании подчеркнули, что в рамках стратегии украинской стороне будут помогать дипломатия и военные компоненты.

Ташева заявила, что Киев сможет захватить Крым уже к весне или лету следующего года. Но, утверждает представитель украинского президента, этот вопрос можно решить и раньше. Однако она подчеркнула, что точных сроков проведения операции пока что нет.

Ранее в СМИ сообщалось, что США и НАТО не исключают начала мирных переговоров по Украине, если Киев отвоюет Херсон. В прессе уточнили, что Вашингтон на регулярной основе поднимает данный вопрос с Брюсселем и союзниками, а также внушает эту мысль украинской стороне.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!