Фото: TACC/Presidential Office of Ukraine/picture alliance/SvenSimon-The

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о создании четырех военных администраций в Херсонской области. Соответствующая информация появилась на официальном сайте президента Украины.

Зеленский поручил создать следующие администрации:

Долматовскую;

Голопристанскую;

Каховскую;

Крестовскую.

Отмечается, что Долматовка, Голая Пристань, Каховка и Крестовка находятся на левом берегу Днепра.

Ранее Зеленский подписал указ о признании недействительными указов Владимира Путина о независимости Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также в указе идет речь о непризнании Украиной и других документов, сопряженных с реализацией перечисленных выше указов президента РФ.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



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