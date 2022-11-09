В Пентагоне заявили, что Украина должна сама решить, будет ли она пытаться захватить Крым

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Администрация Соединенных Штатов считает, что Украина должна сама решить вопрос, будет ли она предпринимать попытку захватить Крым, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

По его словам, Вашингтон отказывается уточнять, готов ли он поддержать эти потенциальные цели Киева.

"Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год", – приводит его слова ТАСС.

Он также заявил, что окончательный статус Крыма может обсуждаться между Москвой и Киевом, при этом Вашингтон намерен продолжать поддерживать запасы вооружений Украины.

Ранее издание The Daily Beast сообщило, что в администрации украинского президента осуществляют разработку плана по захвату Крыма. Отмечалось, что в этом вопросе киевским властям будут помогать подпольные организации, созданные на полуострове.

До этого издание The Hill сообщило, что если Украина примет решение напасть на Крым, это обернется для нее катастрофическим провалом, поскольку у Киева не хватает вертолетов и десантных средств. Авторы статьи также назвали попыткой Украины нападения на Крым теракт на Крымском мосту и атаку кораблей в Севастополе беспилотниками.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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