В Совфеде назвали слова Зеленского о Путине симптомом серьезного заболевания

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Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он сомневается, жив ли Владимир Путин, могут свидетельствовать о серьезном заболевании украинского лидера, сообщает News.ru.

Сенатор считает, что у украинского лидера начались галлюцинации из-за алкоголя и наркотиков.

"Это симптом серьезного заболевания. У него начались галлюцинации, он начинает галлюцинировать и высказывать подобные сомнения. А как по-другому это можно оценить? Передозировка от всего – и алкоголь, и наркотики. Вы посмотрите на него, он 100-процентный наркоман, видно по его поведению, по тому, как он дергается", – сказал Цеков.

Он также отметил, что его мало волнует мнение Зеленского или американцев о легитимности Путина, а также его признание или непризнание. По словам сенатора, Россия признает Путина президентом – и это самое главное.

Ранее Зеленский засомневался в том, что Путин жив. По его словам, он не видит смысла в мирных переговорах, когда не понимает, кто стоит за решениями российской власти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ посоветовал Киеву и Владимиру Зеленскому скорее осознать, что Россия и Владимир Путин есть и будут.

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