В Кремле прокомментировали слова Зеленского о возможной смерти Путина

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал Киеву и Владимиру Зеленскому скорее осознать, что Россия и Владимир Путин есть и будут, сообщает РИА Новости.

Так он прокомментировал заявление украинского лидера на Всемирном экономическом форуме в Давосе о том, что тот не уверен, что Путин жив, поэтому не знает, с кем ему проводить потенциальные переговоры.

"Понятно, что и Россия, и Путин для нынешней Украины и для Зеленского – это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было, но чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут и что рано или поздно придется отказываться от всего антироссийского, тем лучше для такой страны, как Украина", – сказал представитель Кремля.

По его словам, требования Москвы так или иначе будут достигнуты, поэтому чем раньше Киев учтет их, тем быстрее Украина сможет приступить к восстановлению.

Ранее Зеленский засомневался, что Путин жив. По его словам, он не видит смысла в мирных переговорах, когда не понимает, кто стоит за решениями российской власти.

Песков прокомментировал заявление Киева о готовности к мирным переговорам, отметив, что принятые на Украине законы, напротив, говорят об исключении такой возможности.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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