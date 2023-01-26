Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему неинтересно вести переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщает Sky News.

"Это неинтересно мне. Неинтересно встречаться с ним, разговаривать", – сказал Зеленский.

По словам украиснкого лидера, после начала военной спецоперации Путин стал для него никем. Кроме того, Зеленский отметил, что не понимает, как принимаются решения в России.

"Я реально не понимаю, кто принимает решения в России", – подчеркнул он.

Ранее Зеленский выразил сомнения в том, что Путин жив. Он заявил, что не видит смысла в мирных переговорах, когда не понимает, кто стоит за решениями российской власти, и пояснил, что президент России появляется на хромакее.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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