ВС РФ нанесли удар по расположению ВСУ у Ивано-Франковска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ нанесли удар по расположению украинских войск в районе Ивано-Франковска на западе Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

"Утром в 04:30 22 июня рядом с Ивано-Франковском прилетела ракета в расположение бандеровцев, которое они устроили в одном из учебных заведений", – уточнил он.

По данным информаторов, после удара в больницы поступило большое число украинских военных, а врачи работают в усиленном режиме.

Ранее украинская национальная компания "Укрэнерго" сообщила о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры после ударов ВС РФ. В компании уточнили, что повреждения зафиксированы на объектах в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на территории ДНР, которая находится под контролем украинских военных.

До этого серия взрывов прогремела в Днепропетровске на Украине в ночь на 20 июня. По информации СМИ, их можно было услышать после того, как в регионе сработала воздушная тревога.

