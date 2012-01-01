Конфликт на Украине можно завершить "одним звонком" Си Цзиньпина Владимиру Путину, полагает президент Финляндии Александр Стубб. До этого разрешить ситуацию "за один день" обещал и кандидат в президенты США Дональд Трамп. Между тем Киев продолжает отвергать любые инициативы о прекращении огня, кроме собственного "мирного саммита". Насколько реально быстро положить конец кризису, разбиралась Москва 24.

Парад инициатив

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что завершить украинский кризис реально "одним звонком" председателя КНР Си Цзиньпина Владимиру Путину. По его мнению, если бы глава Китая сказал российскому лидеру, что пора начинать мирные переговоры, "РФ была бы вынуждена это сделать".





Александр Стубб президент Финляндии Россия сейчас так зависима от Китая. Один телефонный звонок от председателя Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис.

При этом ранее решить вопрос "за один день" не раз обещал экс-президент США и кандидат на выборах в ноябре 2024 года Дональд Трамп.

"Я бы сказал Зеленскому: "Хватит, ты должен заключить соглашение", – заявил политик, добавив, что смог бы выстроить "очень хорошие отношения" с Путиным.

С мирной инициативой в Киев 2 июля прибыл и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, страна которого с начала месяца председательствует в Евросоюзе. В частности, политик предложил рассмотреть возможность прекратить огонь, чтобы начать переговоры с РФ. Однако затем Орбан отметил, что Владимира Зеленского эта инициатива не устроила. Это же подтвердил и замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква: по его словам, у Киева другие инструменты для завершения кризиса – проведение первого саммита мира в Швейцарии в середине июня и подготовка ко второму.

Сам же Зеленский ранее допустил переговоры с РФ через посредников, хотя в стране до сих пор действует запрет на диалог с РФ. В то же время власти Украины продолжают принудительную мобилизацию: по словам секретаря комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороне и разведке Романа Костенко, при нынешних темпах в ряды ВСУ поступят еще около 200 тысяч человек до конца года. А помощник госсекретаря США по Европе Джеймс О’Брайен заявил на слушаниях в конгрессе, что, если Россия расширит фронт, Штаты разрешат Киеву бить вглубь территории РФ дальше чем на разрешенные сейчас 100 километров.

При этом в середине июня условия для мирных переговоров выдвинул Владимир Путин. В частности, выход ВСУ с территорий новых российских регионов, отказ Украины от НАТО и ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уточнил, что мирная инициатива президента носит срочный характер и в дальнейшем условия для Киева могут ухудшиться.

Западные глупости?

Дональд Трамп в свое время обещал остановить конфликт на Украине двумя звонками – Путину и Зеленскому, напомнил в беседе с Москвой 24 политолог Юрий Светов. По его мнению, Александр Стубб своим предложением про "один звонок" решил переиграть бывшего президента США. При том, что он возглавляет страну, утратившую свой суверенитет.

"Дали команду – выполняют, приказали – вступили в НАТО и одобрили присутствие американцев на 15 военных объектах в Финляндии. Поэтому у Стубба все складывается так: Китай может приказать России, и она, невзирая на свои национальные интересы, немедленно все выполнит. Это особенности их психологии", – отметил Светов, добавив, что голос финского президента в современной политике ничего не значит.



Юрий Светов политолог Пониманию господина Стубба недоступно, что отношения между странами могут носить равноправный характер и что Россия и Китай учитывают интересы друг друга.

При этом Светов отметил, что решение Трампа "в два звонка" тоже невозможно.

"Вот его заявления: "Если бы я был президентом, конфликта на Украине не было бы". А кто вводил санкции против России? Кто разорвал ядерную сделку с Ираном? Кто начал "наезжать" на Китай? Это был Трамп. В нем сидит ощущение, будто он президент США и начальник земного шара. И, раз шеф приказал, все другие будут это делать", – заметил Светов.





Юрий Светов политолог Зеленскому Трамп может приказать. Позвонить и сказать, что денег и оружия больше не будет, давай заканчивай. А вот Путину – нет.

Мир на Украине остается актуальной темой, и многие лидеры пытаются на ней пиариться – отсюда и большое количество высказываний на этот счет, убежден Светов.

"Но при этом практически никто из них не спрашивает, что об этом думает Россия. Я читаю все эти заявления, там смысл один – навязать нам условия перемирия", – подчеркнул политолог.

Светов в качестве примера разобрал один из самых популярных вариантов остановки конфликта – так называемый корейский сценарий с прекращением боевых действий по линии фронта. Название отсылает к событиям войны на Корейском полуострове, который был разделен на две части в середине XX века по "38-й параллели".

"Сейчас трактовки западных экспертов примерно такие: Украина и Россия ничего не могут сделать на поле боя, ресурсы якобы заканчиваются, поэтому давайте повторим корейский вариант. А дальше что? На мой взгляд, они хотят перевооружить Украину, переформатировать ее армию и снова пустить на Россию. Поэтому мы и отвечаем, что готовы к переговорам, но на приемлемых для нас условиях", – указал Светов.

Попытки Запада навредить нашей стране будут продолжаться, и мышление политиков о "неминуемой победе Украины рано или поздно" все еще сидит в их головах, уверен политолог. У России же есть коренные интересы, и она продолжит их отстаивать, заключил Светов.



