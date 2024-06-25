Песков заявил, что план советников Трампа по Украине должен учитывать ситуацию на фронте

Фото: kremlin.ru

Возможный план советников бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине на случай его переизбрания должен учитывать ситуацию на фронте. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Мы не знаем, о каком именно плане идет речь или что в нем излагается... мы остаемся открытыми к переговорам, и, чтобы оценить план, нам сначала нужно с ним ознакомиться", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на линии соприкосновения. Представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин недавно выступил с мирными предложениями урегулирования украинского конфликта, которые не принял Запад или украинцы.

Этими словами Песков прокомментировал представленный советниками Трампа Китом Келлогом и Фредом Флейтцем экс-президенту США план урегулирования украинского конфликта, который предполагает, что Киев получит больше американского оружия, если вступит в мирные переговоры с Россией. При этом Трамп может рассмотреть этот вариант в случае прихода к власти в США.

По словам Флейтца, Киев не должен "официально уступать" территорию России. Он отметил, что Украина вряд ли сможет восстановить контроль над всей территорией в ближайшее время. Согласно плану, прекращение огня необходимо достигнуть "на основе существующих линий фронта". Флейтц подчеркнул, что Трамп положительно отреагировал на предоставленный ему документ.

Ранее Путин сообщил, что предложения России по урегулированию украинского конфликта не будут действовать вечно. Они начнут меняться в зависимости от ситуации на линии соприкосновения, уточнил президент. Он назвал реакцию Запада на озвученные мирные инициативы ожидаемой и указал, что надежды на кулуарные переговоры с этими странами не оправдались.