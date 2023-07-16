Трамп заявил, что в случае переизбрания мог бы остановить конфликт на Украине за один день

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Экс-президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, как он намерен остановить конфликт на Украине в случае своего избрания на пост американского лидера, заявил, что собирается сказать Владимиру Зеленскому слово "хватит".

"Я бы сказал Зеленскому: "Хватит, ты должен заключить соглашение", – сказал Трамп в интервью Fox News.

По мнению политика, он смог бы выстроить "очень хорошие отношения" с Владимиром Путиным и Зеленским и завершить конфликт за один день. Однако если бы российский лидер заявил о неготовности завершить спецоперацию, Трамп, как пояснил он сам, оповестил бы его о намерении США предоставить Украине еще больше военной помощи.

Ранее экс-президент США заявил, что поставки военной помощи Украине оставили американскую армию без боеприпасов. Он считает, что за щедростью действующего лидера США Джо Байдена стоят коррупционные мотивы.



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