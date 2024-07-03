Орбан заявил, что Зеленский не одобрил идею временного прекращения огня

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что его предложение о временном прекращении огня на Украине не понравилось лидеру страны Владимиру Зеленскому. Об этом Орбан сообщил в интервью Die Weltwoche.

По словам венгерского премьера, у Зеленского появились сомнения касательно этой идеи, однако он пообещал подумать над ней. Орбан утверждает, что у Киева в прошлом якобы уже был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по мнению премьера, не пошло на пользу Украине.

Виктор Орбан прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским 2 июля. Главной темой встречи стала возможность достижения мира. Кроме того, Орбан и Зеленский обсудили текущие вопросы двусторонних отношений.

Во время переговоров Орбан предложил Украине рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы начать переговоры с РФ об урегулировании конфликта. Однако замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква отметил, что Киев не примет такую идею. По его словам, Венгрия – не первая страна, которая выдвигает подобные предложения.