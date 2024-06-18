МИД Швейцарии: следующая конференция по Украине будет не в Европе

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Следующая конференция по Украине, подобная той, что была в Швейцарии, с большой вероятностью пройдет не в европейской стране. Об этом сообщил глава департамента международной безопасности Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Габриэль Люхингер в интервью радиовещательной компании SRF.

Дипломат добавил, что страны, которые могут стать организаторами мероприятия, скоро начнут действовать. Он также отметил, что Россия должна быть интегрирована в работу следующего саммита.

Кроме того, невозможно найти решение конфликта и без участия Китая, считает Люхингер. По его словам, Швейцария находится в контакте с представителями КНР и поддерживает отношения с Москвой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал второй мирный саммит по Украине. Он подчеркнул, что некоторые страны уже хотят принять конференцию – Киев начал переговоры с этими государствами. Зеленский также заявил, что рассматривает возможность участия России во второй мирной конференции по Украине.

В свою очередь, президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что страна готова организовать на своей территории новые встречи с целью решения украинского конфликта.