Демилитаризованная зона? Могут ли разделить Украину по "корейскому сценарию"

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович допустил разделение Украины по сценарию "двух Корей". В Москве подобные разговоры назвали "политическим сном". Разбираемся, что подразумевает корейский вариант и реально ли его применить на практике.

Отгородиться и забыть?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На "корейском сценарии" завершения конфликта на Украине настаивают страны Запада, заявил Алексей Арестович. У Киева нет ресурсов, чтобы закончить боевые действия иным способом, признался бывший советник Зеленского.



Сценарий предполагает создание между странами демилитаризованной зоны по аналогии с 38-й параллелью, которая делит Корейский полуостров на две примерно равные части. При этом Северная и Южная Корея после боевых действий 1950–1953 годов формально все еще находятся в состоянии войны, между ними подписано лишь перемирие.

"Для успеха нужны тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием <…>. Это у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Учебных мощностей не хватит... Мы как общество не готовы к такому исходу", – сказал он.





Алексей Арестович бывший советник главы офиса президента Украины Что делать Западу? Нужно делать Южную Корею в той части, что остается. А значит, речь идет о гарантиях, потому что Южная Корея – с гарантиями.

Ранее "корейский сценарий" упоминал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Однако он утверждал, что этот вариант якобы предложила Россия на переговорах с европейскими политиками. Подобные высказывания опровергали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

"Его слова симптоматичны"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал разговоры про "корейский сценарий" тезисами для внутреннего использования и "хотелками" Киева.

"Правда, украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны. А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием", – написал Медведев в своем телеграм-канале.





Дмитрий Медведев зампред Совбеза РФ Примечательно здесь другое. В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае – раздел на части. А по сути – это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий.

Южной Кореи по уровню жизни и развитию из Украины никогда не получится. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. "Это некий новый политический сон, новая мечта постмайдана, который предлагают украинцам люди, ищущие свое место в будущей системе власти на Украине и пытающиеся сформулировать хоть какие-то перспективы", – отметил Пушков в своем телеграм-канале.

Теоретически "корейский сценарий" можно все-таки допустить, сказал в беседе с Москвой 24 член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. В этом случае демилитаризованная зона, скорее всего, проходила бы по диагонали с юго-запада на северо-восток.





Богдан Безпалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Но сейчас я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы такой вариант развития событий сложился. На данный момент все идет к еще большей эскалации.

Пока наращиваются поставки оружия Киеву, ни о каком разделе Украины речи не идет, отметил Безпалько. Возможно, своим заявлением Арестович решил прощупать почву на будущее, если ВСУ не смогут сдерживать российские войска, предположил политолог.

"Его слова симптоматичны в том смысле, что раньше подобного рода обсуждений не звучало. Но Арестович – человек, который может говорить все что угодно. И в том числе говорить ради хайпа, чтобы его заметили. Поэтому, является ли такой сценарий реальным политическим проектом, сказать невозможно", – отметил эксперт.

В любом случае страны Запада начнут продавливать "корейский сценарий", только почувствовав, что Украина близка к поражению. Этот план может им понадобиться в том числе для сохранения контроля хотя бы над частью страны и через нее дальше давить на Россию, заключил Безпалько.