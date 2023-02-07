В России для уничтожения танков НАТО кратно нарастили выпуск снарядов "Краснополь"

Фото: Минобороны РФ

Для нужд спецоперации на Украине в России в несколько раз увеличили производство высокоточных управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь". Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

"Предприятия российской оборонки в 2022 году в несколько раз увеличили выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь" калибра 152 миллиметра для ствольных артиллерийских гаубиц", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, темпы производства высокоточных снарядов в этом году будут дополнительно увеличены. Источник уточняет, что высокая точность данных снарядов позволяет эффективно поражать одиночные цели противника, например, танки. По его мнению, данные снаряды уже показали свою эффективность в боевых условиях на практике, и их можно будет успешно использовать для уничтожения танков НАТО, которые будут поставлены на Украину.

Управляемый боеприпас "Краснополь" оснащается полуактивной лазерной головкой самонаведения. На нисходящей части траектории головка производит поиск цели, подсвеченной лазерным целеуказателем. Отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров.

Ранее сообщалось, что в Минобороны РФ разработали новую форму для участников спецоперации. Ее поставка в войска запланирована к весне 2023 года.

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