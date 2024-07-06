Орбан анонсировал сюрприз и неожиданные встречи 8 июля

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал на понедельник, 8 июля, неожиданные встречи в Будапеште. Об этом он рассказал в интервью изданию Die Weltwoche.

При этом он не раскрыл деталей, но заявил, что ситуация находится под полным контролем. Также венгерский премьер призвал следить за новостями, так как утром 8 июля будет "новый сюрприз".

5 июля Орбан посетил Москву для встречи с Владимиром Путиным. Их переговоры длились около трех часов, на которых также поднималась тема украинского конфликта.

2 июля премьер-министр Венгрии провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Орбан предложил Украине рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров с Россией. Однако в офисе Зеленского отвергли эту инициативу.