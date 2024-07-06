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Реакция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию является безумной и демонстрирует стремление Евросоюза к эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

Так, комментируя визит Орбана в Москву, фон дер Ляйен заявила, что политика умиротворения не поможет остановить украинский конфликт.

Филиппо заявил, что глава ЕК была в ярости от этой поездки, а также упрекнул ее в осуждении любой попытки поиска мира. Французский политик в очередной раз призвал Париж выйти из ЕС.

Премьер-министр Венгрии прибыл с визитом в Москву 5 июля и провел переговоры с Владимиром Путиным. Позже Орбан заявил, что Европе нужен мир, для нее это самое важное.

Путин назвал насыщенным и откровенным диалог с Орбаном и заявил, что у них состоялись полезные переговоры. Он также добавил, что Россия воспринимает визит венгерского премьера как попытку восстановления диалога с Евросоюзом и придания ему импульса.